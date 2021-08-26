Четверг, 26 Августа 2021 10:15

АрмИнфо. Туркменистан продолжает обеспечивать бесперебойную работу контрольно-пропускных пунктов на туркмено-афганской границе.

В настоящее время ежедневно через контрольно-пропускные пункты «Имамназар-Акина» и «Серхетабат-Тургунди» обеспечивается пропуск более 70-ти железнодорожных вагонов и около 160 грузовых автотранспортных средств.

Основную часть пропускаемых через государственную границу грузов составляют нефтепродукты, сжиженный газ, зерно, товары повседневного потребления.

В данном контексте важно подчеркнуть, что афганская сторона снизила таможенные тарифы для экспортируемых товаров в Афганистан.