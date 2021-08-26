Четверг, 26 Августа 2021 09:55

АрмИнфо. Азербайджанские военные перекрыли движение по дороге межгосударственного значения Горис-Капан. Об сообщил ночью Омбудсмен Армении Арман Татоян

<Около 50 или более азербайджанских военнослужащих 3 часа блокируют межгосударственную дорогу Гориса-Капан в районе села Давид-Бек и отказываются ее открывать.

Это преступные действия, ограничивают свободное передвижение людей, всего гражданского населения, включая детей, женщин, стариков. Мы получаем многочисленные сообщения от граждан, все они проверены.

Я не раз предупреждал об этой опасности и говорил, что государство должно делать и делать срочно. Присутствие азербайджанских военнослужащих на дорогах между общинами Сюникской области Армении - преступление. Оно само по себе нарушает право людей на жизнь, свободное передвижение и другие жизненно важные права, гарантированные на международном уровне.

Факты говорят о том, что это заранее спланированное открытое преступление против мирного населения Республики Армения.

Мне известно, что российские пограничники на месте вели переговоры об открытии дороги, и их усилиями были выведены гражданские автомобили.

Согласно проверенным данным, переговоры продолжатся утром. (Дорогу) отказались открывать. Сообщения об этом инциденте будут отправлены в соответствующие международные органы рано утром>, - отметил Татоян.

Утром поступило и сообщение от Службы безопасности Армении, которая подтвердила информацию Омбудсмена.

<25 августа около 23 часов азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар- Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Транспортные средства на указанном участке были эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги и восстановлению нормального передвижения людей и транспортных средств.

Служба национальной безопасности РА призывает следить только за официальными сообщениями>, - говорится в заявлении СНБ РА.