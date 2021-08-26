Так, в заявлении Минобороны Армении, в частности говорится: <Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию о том, что якобы двое армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской границе на юго-востоке Армении напали на азербайджанского военнослужащего и ранили штык-ножом. Указанная информация является абсолютной ложью и очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием армянских военнослужащих не было>.

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