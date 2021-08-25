Среда, 25 Августа 2021 21:02

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян провел совещание, связанное со стартом трехмесячных учебных военно- тренировочных сборов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, Аршак Карапетян заявил, что в обществе есть понимание важности трехмесячных сборов, проявлением чего стала готовность граждан принимать в них участие.

Сообщается, что в ходе совещания министр дал строгое указание держать в центре внимания вопросы, касающиеся обеспечения надлежащих социально-бытовых условий, организации учебного процесса и досуга участников сборов.

Напомним, что ранее Минобороны Армении объявило о проведении сборов резервистов, которые пройдут с 25 августа по 25 ноября 2021 года. Цель - переподготовка и повышение их боевых навыков. К трехмесячным сборам будут привлечены рядовые, прапорщики и офицеры, включенные в первый разряд первой группы резервистов. При необходимости участники сборов будут привлечены к воинской службе.