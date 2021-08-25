Среда, 25 Августа 2021 19:56

АрмИнфо. В течение дня 24 августа и до поздней ночи с позиций, расположенных недалеко от Шуши, в частности в направлении сел Шош и Мхитарашен, азербайджанская сторона активно и длительно обстреливала армянские позиции и расположенные рядом с ними мирные армянские населенные пункты. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

В частности, он сообщил, что осколки различного оружия от выстрелов, выпущенных в направлении армянских позиций, расположенных напротив села Мхитарашен Аскеранского района, достигли жилой части села, а 24 августа около 22:00 в результате выстрелов из Шуши был нанесен ущерб дому одного из жителей села.

<Поведение Азербайджана еще раз демонстрирует, что азербайджанские позиции, прилегающие к мирным поселениям, должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы не было возможности напрямую наносить удары по гражданским поселениям, поскольку они представляют прямую и реальную угрозу для жизни, здоровья, физической и психической неприкосновенности и других жизненно важных интересов народа Арцаха>, - написал Защитник прав человека.

Из-за незаконных действий вооруженных сил Азербайджана, как он далее отметил, нарушается нормальная жизнь и деятельность мирного населения в приграничных населенных пунктах. <Еще раз подчеркиваю важность введения четких механизмов расследования инцидентов, которые дадут возможность привлечь к ответственности виновных в инцидентах и предотвратить их дальнейшее повторение>, - подчеркнул Степанян.