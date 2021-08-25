Среда, 25 Августа 2021 19:33

АрмИнфо. Насилие неприемлемо и не имеет оправданий. Об этом в ходе брифинга 25 августа заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян, комментируя произошедшее в зале заседаний Национального Собрания.

<В случае повторения подобных инцидентов вопрос об исключении журналистов из предусмотренной ложи находится в процессе обсуждения, и, по всей вероятности, будет пересмотрен>, - сказал спикер НС. По словам Симоняна, данный вопрос обсуждался вместе с коллегами. <В подобных ситуациях не стоит выдворять журналистов из ложи, хотя есть опасения, связанные с их безопасностью>, - заметил он. Однако, в этой связи Симонян обратил внимание на то, что в международной практике, к примеру, когда человека бьют, или он падает, как правило, меняют кадр из уважения к его чести и хорошей репутации.

В заключение Ален Симонян отметил, что самое главное - избежать повторения подобных случаев.

Напомним, что сегодня с раннего утра деятельность законодательного органа страны периодически прерывается из-за драк между депутатами от правящей силы и оппозиционных блоков.

Первый инцидент возник во время выступления депутата от правящей силы "Гражданский договор" Айка Саркисяна, который обвинил всех бывших министров обороны страны предателями, поскольку они <за деньги освобождали граждан от обязательной военной службы>. На это высказывание отреагировал депутат от блока <Армения>, экс-министра обороны Сейран Оганян, который что-то с места выкрикнул.

Это не понравилось Саркисяну и используя жаргонный лексикон он обратился к Оганяну, последний в ответ на подобное поведение депутата от правящей сил запустил в Саркисяна бутылку. В парламенте завязалась драка, силам безопасности пришлось силой разнимать депутатов, которые устроили <бутылочные бои>. В парламенте РА был объявлен перерыв. Однако, после перерыва, не успел парламент возобновить свою деятельность как возникла новая драка. Депутаты от правящей партии <Гражданский договор> ногами и руками нанесли удары депутату от блока <Армения> Ваге Акопяну.

Вначале с места встал депутат от <ГД> Ваагн Алексанян, который спустился с к трибуне ногой ударил Акопяна, затем удары пошли уже от других депутатов от правящей партии Айка Саркисяна и Ваге Галумяна. Причем на кадрах видно, как последний наносит удар сзади. Вновь прямой эфир был приостановлен, и журналисты лишились возможности получения информации о происходящем в зале. Пока не понятно в ходе первой или второй драки пострадал Гегам Назарян. Заметим, что насилие было применено и к представителям СМИ, осуществляющим профессиональную деятельность в НС. Служба безопасности парламента, с применение несоразмерной силы, и чиня препятствия профессиональной деятельности журналистов, вывели представителей СМИ из специальной отведенной для них комнату, откуда они освещают деятельность законодательного органа.

Заметим, что второй день парламент работает в режиме боев без правил. Оппозиция обвиняет правящую силу в торпедировании деятельности парламента, а те в свою очередь оппозицию.