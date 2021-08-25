Среда, 25 Августа 2021 18:34

АрмИнфо. Ряд журналистских организаций выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую озабоченность и возмущение неприемлемыми ситуационными процессами в Национальном Собрании в течение последних двух дней, особенно фактами воспрепятствования или незаконного прекращения работы журналистов и операторов, освещающих их.

В заявлении напоминается, что на заседании 24 августа, когда горячие споры депутатов НС переросли в драку, силовики принудительно удалили представителей СМИ из зала для прессы, не дав им продолжить съемку, принудили удалить кадры съемок потасовки, сделанной одним из новостных СМИ под угрозой лишить их аккредитации в парламенте.

<Такая же ситуация повторилась сегодня, 25 августа ? Чтобы не позволить журналистам заснять драку парламентариев, представителей СМИ снова удалили из ложи для прессы, применив физическое насилие. Их профессиональная деятельность была необоснованно запрещена при входе в зал заседаний.

Мы настаиваем, что эти действия против журналистов и операторов, аккредитованных в Национальном Собрании, являются ничем иным, как беззаконием, направленном против свободы слова и права общественности на получение информации. Они также противоречат сути и содержанию встречи спикера парламента Армении Алена Симоняном с руководителями трех журналистских организаций: Комитета по защите свободы слова, Центра медиа-инициатив, руководителей Клуба журналистов Аспарез, состоявшейся 23 августа.

Бесспорно, что все граждане РА имеют право знать, как это работает, какое поведение проявляет каждый депутат. Более того, любая информация о парламенте, не содержащая государственной или иной тайны, должна стать достоянием общественности. А обеспечить это можно, прежде всего, за счет беспрепятственной деятельности СМИ>, - отмечается в заявлении.

При этом журналистские организации исходя из вышесказанного, требуют:

- со стороны руководства Национального собрания немедленно прекратить насилие, давление или незаконные ограничения введенное против журналистов, операторов, аккредитованных в парламенте, независимо от того, какие события они освещают в соответствии со своими профессиональными обязанностями;

-спикера НС обязательно принять участие в дискуссии Постоянной комиссии по правам человека и по связям с общественностью, которая состоится 30 августа и будет посвящена вышеперечисленным вопросам;

- от сотрудников Службы безопасности не превышать своих полномочий. Не вводить необоснованных ограничений в отношении журналистов и операторов, работающих в парламенте, не предъявлять незаконных требований, не препятствовать их профессиональной деятельности.