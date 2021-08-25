в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на 7-ой улице и на 1-ом переулке 7-ой улицы, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 13-ой улице Норка и на 1-ом переулке 17-ой улицы, улица Давида Бека и прилегающие собственные дома в Норк Мараше; собственные дома на улицах 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 2/1 на улице Прошяна, жилой дом 28 и собственные дома на улице Гр.Арцруни, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), парк ‘Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Шрджанцик Тоннель и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах 2, 7, 8, 9 в кв. “Неркин Чарбах”, улица 6 в кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Шенаван, Беркашат, Геташен и Нор Кесария,

в Араратской области:

10:30-14:00 частично село Кахцрашен;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

12։00-14։00 села Лусашох, Ланджар и Ланджанист;

14։00-16։00 частично села Ланджар, Урцаландж; села Зангакатун, Вардашат;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично улицы Момика, Севака в городе Ехегнадзор; частично село Арени;

в Котайкской области:

11։00-16։30 частично улица Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 села Гегашен, Балаовит; частично село Гарни; квартал “А” в Джрвеже;

10։30-16։30 общины Анкаван, Артаваз, Пюник, Дзорак, детские лагеря ''Лусабац”, “Асмик”, “Наирит”, “Экиат”, “Базе”, “Гагарин”, Анкаванский санаторий, завод минеральных вод Анкавана, насосная станция Улашик, зона отдыха Горячая Вода (Так Джур), станции компаний "ВиваСелл-МТС", "Веон Армения" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–13։00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-16։00 квартал ‘Дзахапня” в городе Стапанаван;

в Сюникской области:

10:00-14:00 села Цгук, Спандарян, Сарнакунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 частично село Веришен;

11:00-17:00 город Дастакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.