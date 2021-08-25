Среда, 25 Августа 2021 16:34

АрмИнфо. Армения заинтересована в скорейшем направлении миссии ЮНЕСКО в зону нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил пресс- секретарь МИД Армении Ваан Унанян реагируя на утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что якобы Армения препятствует визиту представителей организации в регион.

Унанян обратил внимание на то, что необходимость немедленного направления миссии ЮНЕСКО по установлению фактов возникла в 2020 году, в результате 44-дневной войны, чтобы защитить армянское культурное и религиозное наследие от неминуемой опасности уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Представитель армянского внешнеполитического ведомства напомнил, что имеются многочисленные задокументированные случаи умышленного разрушения армянских церквей и вандализма армянских церквей и других культурных и религиозных памятников азербайджанскими вооруженными силами как во время войны, так и после установления режима прекращения огня.

<Более того, параллельно с физическим разрушением объектов религиозного и культурного наследия Арцаха, мы наблюдаем за недопустимыми случаями фальсификации исторических фактов, осуществляемых по приказу высшего руководства Азербайджана, искажения идентичности и принадлежности армянских памятников, а также изменения образов архитектурных памятников.

Причем, в целях сокрытия культурных преступлений, Азербайджан долгое время препятствовал приезду экспертов ЮНЕСКО, параллельно обвиняя организацию в предвзятости. Практика создания препятствий для реализации миссии и политизации вопроса продолжается властями Азербайджана и сейчас. Напомним также, что в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре заявил, что Азербайджан не дает согласия на отправку миссии в регион>, - отметил Унанян в ответ на запрос армянской службы Радио Свобода.

Вместе с тем он напомнил, что Армения приветствовала миссию ЮНЕСКО по установлению фактов и готова поддержать ее реализацию в кратчайшие сроки в соответствии с Гаагской Конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года и двумя протоколами к ней.

<Находящееся под угрозой исчезновения культурное и религиозное наследие Арцаха, нуждается в срочном внимании международного сообщества для его надлежащего сохранения и предотвращения случаев вандализма. Реализация миссии ЮНЕСКО и всестороннее изучение исторического и культурного наследия будет способствовать усилиям по сохранению культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, и предотвращению возможных негативных процессов. Армянская сторона заинтересована в скорейшем выполнении миссии и продолжает предпринимать целенаправленные усилия в этом направлении>, - подытожил Унанян.

Накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН Владанкой Андреевой пытался переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению. По его заверению, именно Армения чинит препятствия по допуску экспертов в регион.

Примечательно, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.