Среда, 25 Августа 2021 16:01

АрмИнфо. Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на допзаседание. Решение об этом было принято депутатским голосованием, без обсуждения, по предложению спикера Алена Симоняна.

В течение полутора часов планируется продолжить обсуждение программы правительства на 2021-2026гг.

Напомним, что 18 августа правительство одобрило программу своей деятельности на будущее 5-летие, в котором зафиксировало ряд целей. Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктур, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие. По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, основной политический посыл новоформированного правительства зафиксирован в предисловии к программе, согласно которому, программа правительства Республики Армения основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 20 июня 2021 года, обязательствах, взятых перед гражданами Армении во время предвыборной кампании, и данных ими в ходе кампании обещаниях, а также Стратегии преобразования Армении до 2050 года. Премьер-министр пояснил, что согласно программе, основными факторами обеспечения безопасности Республики Армения являются модернизация армянской армии, армяно-российский стратегический союз, членство Армении в ОДКБ, формирование стабильной региональной среды и разблокировка региональных инфраструктур, сопредседательство МГ ОБСЕ, инициативно-эффективная внешняя политика по всем направлениям, устойчивая система органов нацбезопасности, борьба с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, диктатура закона и права, повышения устойчивости к бедствиям, а также экономическое развитие и социальная стабильность.