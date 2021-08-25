Среда, 25 Августа 2021 15:35

АрмИнфо. Компания «Алтыналмас» запустила в промышленную эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику «Аксу» в Акмолинской области. Об этом 25 августа сообщили Forbes.kz в самой компании.

Оператором новой фабрики является «Аксу Technology», работы по проектированию и строительству фабрики вела «AAEngineering Group». Обе являются дочерними предприятиями «Алтыналмаса».

Проект «Аксу» включает в себя строительство самой фабрики, а также хвостохранилища, вахтового поселка на 600 человек, водовода в новый пруд-накопитель, а также новой подстанции и линии электропередач на 110 кВ.

«Рализация этого проекта позволила продлить жизнедеятельность площадки Аксу. В результате многолетней отработки, запасы шахт № 38–40 рудника Аксу были исчерпаны, что неминуемо вело к закрытию рудника и высвобождению 256 человек. С переводом рудника, запасы которого пригодны для отработки подземным способом, на способ добычи посредством открытых горных работ, создало 787 рабочих мест. Более 190 работников шахт № 38–40 прошли переподготовку и успешно трудоустроены», – отметили в «Алтыналмасе».

Производительность предприятия по исходной руде составит 5 млн тонн руды в год и станет одной из самых крупных и передовых фабрик Казахстана по выпуску золота.

«Алтыналмас» – компания полного геологического, горнодобывающего и золотоперерабатывающего цикла. Имеет активы в четырех регионах Казахстана: проект «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области, проект «Акбакай» в Мойынкумском районе Жамбылской области, месторождение «Мизек» в Восточно-Казахстанской области, проект «Аксу» и объекты «Казахалтын» в Акмолинской области.