Среда, 25 Августа 2021 12:39

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот завершает миссию в нашей стране, и уже получил новое назначение во французском внешнеполитическом ведомстве.

Так, согласно распоряжению о назначении от 12 августа 2021 г. Джонатан Лакот, возглавляющий дипломатическую миссию в Армении с 2017 года, возвращается в центральную администрацию на набережной Орсе.

<С 1 сентября 2021 г. назначен главой службы в центральном управлении Министерства Европы и иностранных дел для выполнения функций заместителя генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности сроком на три года с испытательным сроком шесть месяцев>, - говорится в сообщении.

Заметим, что с первых дней своего пребывания в Ереване посол Франции не покладая рук работал в направлении дальнейшего развития и укрепления армяно-французских исключительных отношений, популяризации французского языка в Армении.