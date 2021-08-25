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АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 25 августа Армен Акопджанян назначен исполняющим обязанности главы общины Сисиан.
Отметим, что бывший мэр Сисиана Артур Саркисян был избран депутатом от блока "Айастан", но на данный момент продолжает оставаться под арестом. Он подал в отставку с занимаемой должности 16 августа. Саркисян подозревается по части 2 статьи 308 УК Армении
(злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 УК (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений или записей в официальные документы, фальсификация записей, а также составление или передача фальшивых документов).
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|Рафик Машадян освобожден от должности первого зампредседателя Комитета госдоходов
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|Минобразования и науки РА и Ереванский офис МККК подписали меморандум о взаимопонимании
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 600 случаев заражения коронавирусом
|Парламентские фракции <Честь имею> и <Армения> выступили с совместным заявлением в связи с инцидентом в парламенте
|Глава Минобороны Армении: Мы планируем обзавестись качественным и новым вооружением
|Омбудсмен Армении высказался по поводу сегодняшнего инцидента в парламенте страны
|Министр обороны Армении продолжает встречи на площадке <Армия--2021>
|Никола Пашиняна вывел из себя вопрос депутата от блока <Армения> про 5 млрд долларов
|Азербайджан пытается переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению
|Премьер-министр Армении 8 сентября отправится с официальным визитом в Грузию
|Совершил ошибку: Пашинян о переговорном наследии
|Пашинян ответил на вопрос, готово ли правительство на новые территориальные уступки во избежание угрозы новой войны с Азербайджаном
|В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами
|Линн Трейси находится в Тавушской области Армении
|Омбудсмен Армении подчеркивает необходимость урегулирования вопроса со статусом участников боевых действий 2016 и 2020 годов
|Пашинян представил видение правительства по реформированию системы нацбезопасности
|В Армении делегации 6 стран-участниц конкурса <Воин мира> провели национальную акцию <Дом Дружбы>
|Число активных случаев заболевания коронавирусом в Армении достигло 7.7 тыс.
|Пашинян назвал число погибших с армянской стороны в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе
|Правительство Армении представляет парламенту программу своей деятельности на 2021- 2026гг.
|Ситуация в Афганистане обсуждена между представителями МИД Туркменистана и Великобритании
|Омбудсмен Армении обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы по поводу событий в Физгородке
|Российские миротворцы провели патрулирование линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе
|Министр обороны Армении провел обсуждения касаемо армяно-российского военно- технического сотрудничества
|Правоохранительные органы Армении и США намерены расширить сотрудничество
|Кэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе
|Ален Симонян: <Мы обязаны развивать культуру мышления независимого государства>
|Репродуктивность коронавируса в Армении достигла 1,3%
|АО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Лидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности Организации
|С 23 августа маршрут Ереван-Ерасх станет обслуживать современный электропоезд
|Еще один армянский военнослужащий пропал в условиях тумана
|СК Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих в Сюнике
|Делегация во главе с замминистра обороны Армении примет участие в <АРМИЯ-2021> в Москве
|Оппозиция отреагировала на решение суда о повторном аресте профессора Армена Чарчяна
|Пашинян поздравил сограждан с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости Армении
|Профессор Армен Чарчян вновь будет арестован
|ЮКЖД: На железной дороге ужесточаются правила ношения масок
|Арман Татоян на собственном примере убедился: Присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека
|В Армении от коронавируса вакцинировалось 239 342 человека
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
|Выявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритеты
|Посол США: Последствия войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован
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