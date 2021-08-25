Среда, 25 Августа 2021 12:20

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 25 августа Армен Акопджанян назначен исполняющим обязанности главы общины Сисиан.

Отметим, что бывший мэр Сисиана Артур Саркисян был избран депутатом от блока "Айастан", но на данный момент продолжает оставаться под арестом. Он подал в отставку с занимаемой должности 16 августа. Саркисян подозревается по части 2 статьи 308 УК Армении

(злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 УК (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений или записей в официальные документы, фальсификация записей, а также составление или передача фальшивых документов).