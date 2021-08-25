Среда, 25 Августа 2021 12:06

АрмИнфо. Между Министерством образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении и Ереванским офисом Международного комитета Красного Креста подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие потенциала учителей в области базовой психологической поддержки.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, документ подписан в рамках международного сотрудничества между офисом МККК в Армении и Министерством образования и науки. Целью меморандума является улучшение доступа к базовым психологическим услугам в приграничных общинах Армении посредством повышения квалификации учителей. Программа будет реализована через учебные курсы, в которых примут участие учителя, выбранные из школ приграничных населенных пунктов.

Кроме того, стороны проведут пилотные тренинги в школах пяти приграничных общин, а также включат учебные материалы и материалы в программы повышения квалификации учителей. Согласно меморандуму, Министерство образования и науки будет проводить экспертизу и гарантийный процесс, а Международный комитет Красного Креста в Армении будет отслеживать результаты тренинга, чтобы улучшить их в будущем. Курсы будут проходить с августа по декабрь.