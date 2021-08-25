Среда, 25 Августа 2021 11:57

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 8 516 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 634 граждан (7,4%), при этом выздоровело 200 человек, скончалось - 10.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 25 августа фактическое лечение получает 8 209 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 150.

С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано в общем счете 239 056 случаев заражения коронавирусом (15,8%), при этом выздоровело 224 919 человек (94,1%), количество летальных исходов достигло 4778 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 504 158 тестов на коронавирус.