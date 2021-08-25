Среда, 25 Августа 2021 10:55

АрмИнфо. Армения предпринимает практические шаги для развития сотрудничества с Россией в оборонной сфере. Об этом заяви в беседе с журналистами в Подмосковном Алабино министр обороны Армении Аршак Карапетян.

<Мы планируем обзавестись качественным вооружением, новым вооружением. Мы отказались от приобретения старых вооружений, это наша политика. Лучше иметь малое количество вооружения, но качественное, чтобы быть уверенным в том, что оно будет действовать>,

- заявил Карапетян.

Вместе с тем он добавил, что еще одной задачей является начало производства собственного оружия. <Здесь у нас также имеется поддержка - в виде открытия совместных предприятий. Сделаем это быстро. Мы должны суметь производить собственное оружие>, - сказал глава Минобороны Армении.

При этом он подчеркнул важность исключения того, чтобы между Минобороны и компаниями-производителями были бы посредники, подчеркнул Карапетян. <Думаю, в случае сохранения этих трех условий мы обязательно получим модернизированную армию, соответствующую требованиям 21 века>, - сказал он, добавив, что на встречах с представителями производителей в Алабино, армянской стороне никто и ни по какому вопросу не сказал нет.

Беседа с главой оборонного ведомства, пошла на полях мероприятия <Дом дружбы> на территории полигона подмосковного Алабино, где страны-участницы Армейских международных игр представили свои культурные павильоны.