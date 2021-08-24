Вторник, 24 Августа 2021 20:21

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян высказался по поводу сегодняшнего инцидента в парламенте страны с избиением оппозиционных депутатов. Так, в заявлении Татояна выражается тревога в связи с инцидентом, произошедшем сегодня в зале заседаний Национального Собрания РА во время обсуждения программы правительства. Омбудсмен напомнил, что парламент должен гарантировать восстановление солидарности в обществе, служить повседневным заботам и правам человека.

<Достойно резкого осуждения насилие в отношении депутата от оппозиционной фракции НС Анны Мкртчян при вовлечении большого числа военнослужащих.

Существуют международные требования, которые гарантируют свободу политического слова, устанавливают границы этой свободы. Поэтому на их основе должны быть приняты конкретные правила, чтобы дебаты в парламенте формировали правильный общественный дискурс, не приводили к таким порочным явлениям, нарушающим систему прав человека>, - говорится в заявлении Омбудсмена РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня в парламенте Армении во время вопросов и ответов после представления 5-летней программы правительства произошла драка. Это произошло после того, как спикер парламента Армении Ален Симонян пригласил сотрудников безопасности НС в зал заседания и распорядился вывести депутата. Оппозиционеры встали на защиту своего соратника, и силовики, с применением несоразмерной силы, вывели Карапетян из зала заседаний. Ей были нанесены телесные увечья. Пострадал еще один оппозиционный депутат Арцвик Минасян. Последний заявил, что ему нанесли удары начальник охраны госбезопасности и его подчиненные. Депутаты порвали рубашку. Он заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы страны.