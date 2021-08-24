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|Президент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Армении
|Пашинян: Армении нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность за настоящее и будущее страны
|Аргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС Армении
|В Армении ежедневно регистрируют свыше 500 случаев заражения коронавирусом
|Главы МИД Армении и Грузии коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС Азербайджана
|Результаты проверок в МО: качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным требованиям
|В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
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АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян высказался по поводу сегодняшнего инцидента в парламенте страны с избиением оппозиционных депутатов. Так, в заявлении Татояна выражается тревога в связи с инцидентом, произошедшем сегодня в зале заседаний Национального Собрания РА во время обсуждения программы правительства. Омбудсмен напомнил, что парламент должен гарантировать восстановление солидарности в обществе, служить повседневным заботам и правам человека.
<Достойно резкого осуждения насилие в отношении депутата от оппозиционной фракции НС Анны Мкртчян при вовлечении большого числа военнослужащих.
Существуют международные требования, которые гарантируют свободу политического слова, устанавливают границы этой свободы. Поэтому на их основе должны быть приняты конкретные правила, чтобы дебаты в парламенте формировали правильный общественный дискурс, не приводили к таким порочным явлениям, нарушающим систему прав человека>, - говорится в заявлении Омбудсмена РА.
Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня в парламенте Армении во время вопросов и ответов после представления 5-летней программы правительства произошла драка. Это произошло после того, как спикер парламента Армении Ален Симонян пригласил сотрудников безопасности НС в зал заседания и распорядился вывести депутата. Оппозиционеры встали на защиту своего соратника, и силовики, с применением несоразмерной силы, вывели Карапетян из зала заседаний. Ей были нанесены телесные увечья. Пострадал еще один оппозиционный депутат Арцвик Минасян. Последний заявил, что ему нанесли удары начальник охраны госбезопасности и его подчиненные. Депутаты порвали рубашку. Он заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы страны.
|Омбудсмен Армении высказался по поводу сегодняшнего инцидента в парламенте страны
|Министр обороны Армении продолжает встречи на площадке <Армия--2021>
|Никола Пашиняна вывел из себя вопрос депутата от блока <Армения> про 5 млрд долларов
|Азербайджан пытается переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению
|Премьер-министр Армении 8 сентября отправится с официальным визитом в Грузию
|Совершил ошибку: Пашинян о переговорном наследии
|Пашинян ответил на вопрос, готово ли правительство на новые территориальные уступки во избежание угрозы новой войны с Азербайджаном
|В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами
|Линн Трейси находится в Тавушской области Армении
|Омбудсмен Армении подчеркивает необходимость урегулирования вопроса со статусом участников боевых действий 2016 и 2020 годов
|Пашинян представил видение правительства по реформированию системы нацбезопасности
|В Армении делегации 6 стран-участниц конкурса <Воин мира> провели национальную акцию <Дом Дружбы>
|Число активных случаев заболевания коронавирусом в Армении достигло 7.7 тыс.
|Пашинян назвал число погибших с армянской стороны в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе
|Правительство Армении представляет парламенту программу своей деятельности на 2021- 2026гг.
|Ситуация в Афганистане обсуждена между представителями МИД Туркменистана и Великобритании
|Омбудсмен Армении обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы по поводу событий в Физгородке
|Российские миротворцы провели патрулирование линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе
|Министр обороны Армении провел обсуждения касаемо армяно-российского военно- технического сотрудничества
|Правоохранительные органы Армении и США намерены расширить сотрудничество
|Кэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе
|Ален Симонян: <Мы обязаны развивать культуру мышления независимого государства>
|Репродуктивность коронавируса в Армении достигла 1,3%
|АО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Лидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности Организации
|С 23 августа маршрут Ереван-Ерасх станет обслуживать современный электропоезд
|Еще один армянский военнослужащий пропал в условиях тумана
|СК Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих в Сюнике
|Делегация во главе с замминистра обороны Армении примет участие в <АРМИЯ-2021> в Москве
|Оппозиция отреагировала на решение суда о повторном аресте профессора Армена Чарчяна
|Пашинян поздравил сограждан с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости Армении
|Профессор Армен Чарчян вновь будет арестован
|ЮКЖД: На железной дороге ужесточаются правила ношения масок
|Арман Татоян на собственном примере убедился: Присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека
|В Армении от коронавируса вакцинировалось 239 342 человека
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
|Выявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритеты
|Посол США: Последствия войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован
|СКБ ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане
|Министр обороны Армении в России принимает участие в <Армия 2021>
|Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Президент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Армении
|Пашинян: Армении нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность за настоящее и будущее страны
|Аргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС Армении
|В Армении ежедневно регистрируют свыше 500 случаев заражения коронавирусом
|Главы МИД Армении и Грузии коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС Азербайджана
|Результаты проверок в МО: качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным требованиям
|В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
|IDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
|Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
|Шармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулирован
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