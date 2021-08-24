Вторник, 24 Августа 2021 20:03

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в России министр обороны РА Аршак Карапетян принял участие в акции <Дом дружбы>, проходящей на территории подмосковного военного полигона Алабино, где страны-участницы Международных армейских игр представили свои культурные павильоны.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Аршак Карапетян ознакомился с историко-культурными экспонатами, представленными в армянском павильоне, осмотрел павильоны других стран- участниц.

Затем, министр обороны Армении посетил центр <Патриот>, где проходит военно-техническая конференция-выставка <Армия 2021>. Министр обороны Армении осмотрел выставочные залы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ознакомился с представленным оружием. Министр обороны также провел ряд рабочих встреч с руководителями оборонно-промышленных предприятий.

Армейские международные игры 2021 года стартовали 22 августа и продлятся до 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.