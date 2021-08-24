Вторник, 24 Августа 2021 19:58

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что армянский народ дал оценку деятельности возглавляемого им правительства и принятых им решений, в том числе и по Нагорному Карабаху голосованием на выборах 20 июня текущего года.

Так, 24 августа, в ходе вопросов и ответов в парламенте Армении после представления 5-летней программы правительства РА, на уточнение депутата от блока <Армения> Арама Вардеваняна вызывался ли он в следственные органы РА в связи с утечкой в СМИ запись с участием президента Арцаха, где говорилось о сдач Шуши и о том, что армянская сторона не отправляет войска для обороны Степанакерта, Пашинян заявил, что не знает о законности данной записи, однако знаком с обстоятельствами. При этом он добавил, что заявление от 9 ноября было подписано, в том числе и из-за этих обстоятельств.

При этом Пашинян уверен, что в вопросах и утверждениях оппозиции множество расхождений. <То вы обвиняете в потере территорий, в том, что не остановили войну. Но, нужно же понимать, что у войны своя цена. Защиты Родины имеет свою цену. Нас обвиняют и в сдаче территорий, и не в сдаче территорий. Так не может быть. Мы внутри страны только говорили о том, что сдача земель - это предательство, но шли за рубеж и вели переговоры о сдаче территорий (передача 7 районов в обмен на статус Нагорного Карабаха- ред.). Нужно определиться>, - сказал он, добавив, что не был в следственных органам.

Вместе с тем он заверил, что стаял перед большим следственным органом, перед народным судом, и он вынес свой вердикт. <И вы вынуждены принять этот вердикт народа, и считаться с ним>, - сказал премьер.

Вардеванян, в ответ на этот выступление Пашиняна отметил, что народ правовым процессам может давать только оценку, но при этом не может выносить судебные вердикты. <Исходя из логики вышесказанного вами, получается, что если бы Адольф Гитлер после совершенных им преступлений против человечества, переизбрался собственным народом, то уже не был бы ответственным за содеянные деяния>, - вопрошал оппозиционер. При этом также попросив премьера прокомментировать муссируемую в СМИ информацию о 5 млрд долларов (которые, согласно муссируемым в СМИ сообщениям, президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал дать Николу Пашиняну за сдачу территорий ред.).

После этих слов депутаты от правящей партии начали кричать с места. А премьер-министр Армении резко отдернул депутатов от правящей силы: <Ну-ка, спокойно>. Затем, выходя из себя начал говорить на высоких тонах. <Правильно будет, если об этих миллиардах вы поговорите со своим доверителем. А во-вторых, пусть придет и скажет о 5 млрд, представит свидетельства и показания. А если народ не может принимать решения, то почему вы, 300 человек, принимали решения о расстрелах? Народ может принимать решения и исполнит этот судебный приговор>, - сказал он нервно хлопнув рукой о трибуну, добавив, что о миллиардах <пойди и поговори со своим доверителем. Я еще коснусь миллиардов твоего доверителя>. -0-

После вопроса депутата фракции <Айастан> Арама Вардеваняна, адресованного премьер- министру Николаю Пашиняну, атмосфера в Национальном Собрании вновь накалилась.

Вардеванян, отвечая на выступление Никола Пашиняна, отметил, что люди могут только давать оценку судебным процессам, но не могут выносить приговоры. Кроме того, Арам Вардеванян назвал около 5 миллиардов, которые, согласно информации, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал передать Николаю Пашиняну.

После вопроса депутаты правящей фракции в парламенте начали кричать, на что Пашинян сказал: <Успокойся>, - крикнул он и ответил на вопрос ?

<Было бы правильно говорить об этих миллиардах со своим клиентом. Там есть человек, пусть приедет и расскажет о пяти миллиардах, даст показания и свидетельские показания. Поскольку люди не могут принять решение, почему вы приняли решение расстрелять и повесить 300

человек? Люди могут принять решение и исполнить этот приговор. Когда вы снимали сцены своих съемок, помните, что люди могут принимать решение или нет. Поговорите со своим клиентом о миллиардах. Я по-прежнему буду ссылаться на вашего клиента миллиардами ".

Даже после ответа Пашиняна атмосфера некоторое время не утихала. Спикер НС Ален Симонян предупредил депутата фракции <Айастан> Арменуи Кюрегян выступить с места.