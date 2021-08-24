Вторник, 24 Августа 2021 18:24

АрмИнфо. Азербайджан пытается переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению.

Так, согласно азербайджанский СМИ, президент Ильхам Алиев сегодня на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН Владанкой Андреевой в очередной раз обрушился с критикой на сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По его заверению, за 28 лет Минская группа упустила много возможностей.

<Много раз я поднимал вопрос о введении санкций против Армении, надеясь, что это может предотвратить войну, ибо мы хотели решить вопрос мирным путем. Если бы санкции были применены, то Второй карабахской войны можно было бы избежать. Поэтому, ответственность за войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не может или не хочет заставить ее соблюдать нормы международного права>, - сказал он, вдруг вспомнив про статью 51-й статьей Устава ООН, признающей право страны на самооборону. При этом, у Алиева видимо провалы в памяти, и он забыл, что именно Азербайджан при содействии Турции совершил агрессию в отношении Арцаха. Он обратил внимание также на то, что несколько лет назад Азербайджан пригласил ЮНЕСКО приехать и посмотреть, что происходит на <оккупированных территориях>. <Мы просили ЮНЕСКО оценить ущерб, нанесенный нашим историческим памятникам армянскими захватчиками, но они отказались. Представители ЮНЕСКО заявили, что ЮНЕСКО не вмешивается в политические дела.

Однако после войны мы получили от ЮНЕСКО сигналы о том, что они хотят приехать>, - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер заверил, что Баку дал согласие на посещение миссии ЮНЕСКО. <По последней информации миссия уже сформирована, однако сейчас Армения протестует. Поэтому визит миссии все еще откладывается>, - отметил Алиев, добавив, что Азербайджан также поддерживает контакты с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, поскольку планирует как можно скорее вернуть всех бывших вынужденные переселенцев. Однако главная проблема - полная разруха и мины.

В свою очередь, Андреева выразила надежду, что подписанное 10 ноября трехстороннее заявление придаст импульс установлению прочного мира в регионе. <В декабре мы поддержали оценки вашего правительства относительно потребностей Карабахского региона и немедленно собрали 1 миллион долларов для работ по разминированию в шести районах. Мы продолжим поддержку национальных специалистов по разминированию, ибо это приоритетная задача>, - сказала резидент-координатор ООН.

Примечательно, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.