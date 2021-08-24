Вторник, 24 Августа 2021 17:51

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября с официальным визитом посетит Грузию. Об этом он сообщил на заседании парламента по обсуждению программы правительства.

"Не могу не отметить личный вклад премьер-министра Гарибашвили в организацию возвращения наших 15 пленных 12 июня", - сказал Пашинян.