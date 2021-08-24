Вторник, 24 Августа 2021 17:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на заседании правительства признал, что совершил ошибку, когда в 2018 году не опубликовал все то наследие, связанное с переговорами по Карабаху, которое получил от предшественников.

"Сейчас я признаю это в качестве ошибки", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов. Так, депутат блока "Айастан" ("Армения"-ред.) Арменуи Кюрегян спросила, согласен ли Пашинян с тем утверждением, что, на самом деле, он не виноват и поражение ему в карман подбросили прежние власти, и, если это так, то почему он не уведомил об этом общественность.

Премьер напомнил о словах третьего президента Сержа Саргсяна, сказанные им в апреле 2018 года о том, что возможности урегулирования конфликта путем переговоров фактически исчерпаны, и что процесс оказался в тупике. "Мы сражались и боролись до последней секунды", - заявил он, подчеркнув, что никогда не пытался избежать ответственности. "Спросите, с какой совестью я здесь стою - по результатам решения гражданина Армении", - подчеркнул Пашинян. По его словам, ответы на все заданные вопросы даст расследование обстоятельств 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.