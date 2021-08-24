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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на заседании парламента, в ходе представления программы правительства на 2021-2026гг., ответил на вопрос, готово ли правительство на новые территориальные уступки во избежание угрозы новой войны с Азербайджаном.
"Если бы наше правительство было готово уступить территории, то решение об уступке территорий было бы принято в течение последних трех лет, предшествующих войне. Территорий, вокруг возвращения которых 25 лет велись переговоры. В ходе всего переговорного процесса армянская делегация никогда не оспаривала неизбежность возвращения указанных территорий Азербайджану", - заявил Пашинян, в ответ на вопрос депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Тиграна Абраамяна о том, намерена ли власть пойти на новые уступки территорий Армении или Арцаха во избежание угрозы новой войны. Парламентарий, указывая на Хин Тахер и Хцаберд, которые в рамках заявления от 9 ноября 2020 года должны были оставаться подконтрольными армянским ВС, заявил, что одно дело, когда территории "теряются" в результате военных действий, или же передаются в рамках трехстороннего заявления, и совсем другое, когда их уступают по неизвестной причине.
Как указал премьер, если бы действующая власть руководствовалась логикой, указанной оппозиционным депутатом, то сделало бы это ссылаясь на закон "Об административно- территориальном делении", принятый прежней властью в 2010 году. В этом законодательном акте, как указал Пашинян, власти Армении признали, что территории, которые армянская сторона уступила уже после подписания трехстороннего заявления, являются неотъемлемой частью Азербайджана.
|Омбудсмен Армении высказался по поводу сегодняшнего инцидента в парламенте страны
|Министр обороны Армении продолжает встречи на площадке <Армия--2021>
|Никола Пашиняна вывел из себя вопрос депутата от блока <Армения> про 5 млрд долларов
|Азербайджан пытается переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению
|Премьер-министр Армении 8 сентября отправится с официальным визитом в Грузию
|Совершил ошибку: Пашинян о переговорном наследии
|Пашинян ответил на вопрос, готово ли правительство на новые территориальные уступки во избежание угрозы новой войны с Азербайджаном
|В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами
|Линн Трейси находится в Тавушской области Армении
|Омбудсмен Армении подчеркивает необходимость урегулирования вопроса со статусом участников боевых действий 2016 и 2020 годов
|Пашинян представил видение правительства по реформированию системы нацбезопасности
|В Армении делегации 6 стран-участниц конкурса <Воин мира> провели национальную акцию <Дом Дружбы>
|Число активных случаев заболевания коронавирусом в Армении достигло 7.7 тыс.
|Пашинян назвал число погибших с армянской стороны в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе
|Правительство Армении представляет парламенту программу своей деятельности на 2021- 2026гг.
|Ситуация в Афганистане обсуждена между представителями МИД Туркменистана и Великобритании
|Омбудсмен Армении обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы по поводу событий в Физгородке
|Российские миротворцы провели патрулирование линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе
|Министр обороны Армении провел обсуждения касаемо армяно-российского военно- технического сотрудничества
|Правоохранительные органы Армении и США намерены расширить сотрудничество
|Кэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе
|Ален Симонян: <Мы обязаны развивать культуру мышления независимого государства>
|Репродуктивность коронавируса в Армении достигла 1,3%
|АО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Лидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности Организации
|С 23 августа маршрут Ереван-Ерасх станет обслуживать современный электропоезд
|Еще один армянский военнослужащий пропал в условиях тумана
|СК Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих в Сюнике
|Делегация во главе с замминистра обороны Армении примет участие в <АРМИЯ-2021> в Москве
|Оппозиция отреагировала на решение суда о повторном аресте профессора Армена Чарчяна
|Пашинян поздравил сограждан с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости Армении
|Профессор Армен Чарчян вновь будет арестован
|ЮКЖД: На железной дороге ужесточаются правила ношения масок
|Арман Татоян на собственном примере убедился: Присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека
|В Армении от коронавируса вакцинировалось 239 342 человека
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
|Выявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритеты
|Посол США: Последствия войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован
|СКБ ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане
|Министр обороны Армении в России принимает участие в <Армия 2021>
|Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Президент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Армении
|Пашинян: Армении нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность за настоящее и будущее страны
|Аргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС Армении
|В Армении ежедневно регистрируют свыше 500 случаев заражения коронавирусом
|Главы МИД Армении и Грузии коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС Азербайджана
|Результаты проверок в МО: качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным требованиям
|В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
|IDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
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|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
|Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
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