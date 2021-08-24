Вторник, 24 Августа 2021 16:30

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на заседании парламента, в ходе представления программы правительства на 2021-2026гг., ответил на вопрос, готово ли правительство на новые территориальные уступки во избежание угрозы новой войны с Азербайджаном.

"Если бы наше правительство было готово уступить территории, то решение об уступке территорий было бы принято в течение последних трех лет, предшествующих войне. Территорий, вокруг возвращения которых 25 лет велись переговоры. В ходе всего переговорного процесса армянская делегация никогда не оспаривала неизбежность возвращения указанных территорий Азербайджану", - заявил Пашинян, в ответ на вопрос депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Тиграна Абраамяна о том, намерена ли власть пойти на новые уступки территорий Армении или Арцаха во избежание угрозы новой войны. Парламентарий, указывая на Хин Тахер и Хцаберд, которые в рамках заявления от 9 ноября 2020 года должны были оставаться подконтрольными армянским ВС, заявил, что одно дело, когда территории "теряются" в результате военных действий, или же передаются в рамках трехстороннего заявления, и совсем другое, когда их уступают по неизвестной причине.

Как указал премьер, если бы действующая власть руководствовалась логикой, указанной оппозиционным депутатом, то сделало бы это ссылаясь на закон "Об административно- территориальном делении", принятый прежней властью в 2010 году. В этом законодательном акте, как указал Пашинян, власти Армении признали, что территории, которые армянская сторона уступила уже после подписания трехстороннего заявления, являются неотъемлемой частью Азербайджана.