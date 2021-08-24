Вторник, 24 Августа 2021 16:04

АрмИнфо. В парламенте Армении сложилась напряженная ситуация, произошла драка между депутатами от правящей силы и оппозиции. В ход пошли стулья. Служба безопасности Национального собрания попыталась разрядить ситуацию.

Так, ситуация в зале заседаний накалилась после того, как спикер парламента Ален Симонян распорядился вывести из зала заседания НС оппозиционного депутат от фракции <Честь имею> Анну Мкртчян, которая задала <неудобный> вопрос премьер-министру Николу Пашиняну при предоставлении последним 5-летней программы правительства.

Депутат Мкртчян в своем вопросе обратила внимание на большое количество телохранителей Пашиняна в зале заседаний, заметив, что такого никогда не было в истории Армении: <Дорогие соотечественники, вам не дано увидеть ту реальность, которая сейчас существует в этом зале. Теперь этот человек привел с собой огромное количество телохранителей, которые никогда не заходили в зал Национального собрания. Они здесь выстроились под стенкой>.

После этого заявления оппозиционного депутата, Ален Симонян вынес предупреждение Анне Мкртчян.

В свою очередь, депутаты от правящей силы начали реагировать на заявление Анны Мкртчян разнообразными репликами.

Когда Анна Мкртчян произнесла слово <капитулянт>, Ален Симонян выключил микрофон Мкртчян и потребовал ее покинуть зал заседаний.

Председатель НС также огласил предупреждение депутатам от <Гражданского договора> Грачья Акопяну и Арману Егояну.

<Госпожа Мкртчян, не заставляйте меня сегодня лишать вас права выступать>, - сказал Симонян, и на очередное ее высказывание он лишил Мкртчян права участия в одном заседании парламента, и пригласил ее покинуть зал.

Следующий вопрос Пашиняну задал депутат фракции <Честь имею> Тигран Абрамян, попросивший дать оценку высказываниям товарищей по команде в адрес оппозиции. <На мой взгляд, они довольно сдержанно реагируют>, - ответил Пашинян, после чего атмосфера в зале снова накалилась.

Симонян попросил охрану вывести депутата Мкртчян. Оппозиционные депутаты попытались защитить Мкртчян, когда в зал вошли силовики. После этого спикер парламента объявил 20 минутный перерыв и распорядился выключить прямой эфир.

Однако, в сеть буквально через несколько минут были выложены кадры с потасовки между депутатами. На кадрах видно, что депутаты не брезговали воспользоваться и стульями. На видеоролике также четко видно, как сотрудники службы безопасности грубейшим образом вытолкнули из зала заседаний оппозиционного депутата Тиграна Абрамяна, досталось и Арцвику Минасяну от блока <Армения>, у которого была порвана рубашка. Женщины депутаты от оппозиционных фракций в ответ на эти действия властей начали скандировать <Никол, предатель!>.

Позже стало известно, что Минасян получил телесные повреждения, и блок <Армения> намерена написать заявление в полицию.