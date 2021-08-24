Вторник, 24 Августа 2021 14:38

АрмИнфо. Губернатор Тавушской области РА Айк Галумян на встрече с послом США в нашей стране Линн Трейси ответил на интересующие ее вопросы, рассказал об области и проделанной в последний период работе, перспективах и возможностях развития.

Как сообщает пресс-служба Тавушской области, Галумян также представил туристический, сельскохозяйственный и промышленный потенциал региона. Собеседники обсудили возможные направления сотрудничества. Посол выразила благодарность за предоставление информации о векторе развития региона.

Ранее, посол США в Армении посетила Сюникскую область РА и ознакомилась с программами развития этой части страны, серьезно пострадавшей в результате нагорно- карабахского конфликта.