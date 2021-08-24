Вторник, 24 Августа 2021 13:58

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян подчеркивает необходимость урегулирования вопроса со статусом участников боевых действий 2016 и 2020 годов.

Так, в сообщении офиса Защитника прав человека РА отмечается, что жалобы, адресованные ему, свидетельствуют о том, что в вопросе получения статуса участника боевых действий люди сталкиваются с проблемами.

<В частности, по действующему законодательству, статус участника боевых действий можно предоставить исключительно лицам, участвовавшим в боевых действиях в течение 1989-1994 годов, которые в общей сложности участвовали в боевых действиях более 3 месяцев.

Выясняется, например, что лицам, участвовавшим в действиях в апреле 2016 г, июле, сентябре- ноябре 2020 г, по действующим правовым процедурам статус участника боевых действий не может быть предоставлен, поскольку правило предполагает участии на период не менее 3 месяцев. В этой связи в течение 2020 года омбудсмену Армении также были направлены жалобы из-за предоставления справки вместо свидетельства участника боевых действий>, - отмечается в докладе. Также отмечается, что граждане сообщили, что по истечении срока действия свидетельства, подтверждающего статус участника боевых действий, обратились в Министерство обороны Армении с просьбой о получении нового свидетельства, но вместо нового свидетельства им была выдана справка, подтверждающая статус участника боевых действий.

<В ходе рассмотрения жалоб выяснилось, что Министерство обороны отказало гражданам в выдаче свидетельства вместо справки, подтверждающей статус участника боевых действий, мотивируя это тем, что свидетельство нового образца выдается лицам, участвовавшим в боевых действиях общей продолжительностью не менее 3 месяцев.

Достойно внимания то, что ранее предоставлялась возможность предоставить статус участника боевых действий также лицам, участвовавшим в двухмесячных боях. На основании вышесказанного гражданам были выданы свидетельства, подтверждающие статус участника боевых действий, которые по соответствующему решению правительства 31 декабря 2017 года утратили силу>, - отмечается в сообщении ЗПЧ РА.

В этот связи Татоян указал на проблематичность не предоставления свидетельства, подтверждающего статус участника боевых действий с точки зрения принципа на запрет дискриминации лиц, получивших статус участника боевых действий. <Кроме того, не предоставление свидетельства может привести также к препятствиям в реализации права на пользование привилегиями и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством для участников боевых действий. С точки зрения глубинного решения проблемы, обеспечения социальной справедливости, обеспечения прав граждан, участвовавших в боевых действиях, необходимо найти быстрые и конкретные решения, поскольку предоставление лицу статуса участника боевых действий не является самоцелью. Оно имеет определенную социальную направленность и, по сути, указанный статус является основанием для того, чтобы лицо пользовалось определенными льготами и средствами социального обеспечения. За счет средств государственного бюджета они обеспечиваются качественной медицинской помощью, имеют право на жилищное обеспечение, на бесплатное проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, независимо от формы собственности (кроме такси), денежное содействие, военную пенсию. С учетом вышеизложенного, защитник прав человека направит письменное обращение в Министерство обороны, предложив разработать конкретные механизмы и критерии для предоставления соответствующего статуса гражданам, участвовавшим в боевых действиях в сентябре-ноябре 2020 года, а также в апреле 2016 года и июле 2020 года>, - говорится в сообщении офиса Омбудсмена РА. Защитник прав человека также поднимет вопрос о предоставлении Министерством обороны свидетельств лицам, ранее получившим статус участника боевых действий и утратившим его без возможности пересмотра статуса. Также отмечается, что поднятые гражданами проблемы, проведенные исследования и предложения будут направлены также в постоянную комиссию НС по вопросам обороны и безопасности.

Отметим, что сегодня, премьер-министр Армении Никол

Пашинян на заседании парламента, в ходе представления 5-летнюю программу правительства заверил, что ходе 44-дневной войны в Арцахе погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести. Примечательно, что эта цифра зачастую рознятся с данными, публикуемыми СМИ, которые сообщают о более 5000 потерь с армянской стороны. Власти Армении также каждый раз предоставляют разную информацию о потерях, при этом каждый раз заверяя, что несомненно потери не превышают 4000. Заметим, что только в ходе поисковых операции, по данным на 23 августа были обнаружены останки 1647 погибших. А 17 ноября 2020 года тогдашний министр здравоохранения Арсен Торосян сообщал, что официально подтвержденное число погибших военнослужащих с первого дня боев до 17 ноября составило 2425, тела еще 250 не опознаны. И если прибавить число найденных останков в ходе поисковых работ, уже будет 4042 погибших (без учета неопознанных тел), что расходится с данными предоставленных сегодня Пашиняном.