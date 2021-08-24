Вторник, 24 Августа 2021 12:21

АрмИнфо. Правительство Армении планирует серьезно реформировать систему национальной безопасности в течение ближайших 5 лет, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на заседании парламента, в ходе представления программы правительства на будущее 5-летие.

Так, по словам Пашиняна, Служба национальной безопасности (СНБ) должна стать контрразведывательным органом. Пограничные войска продолжат функционировать в составе СНБ, в зоне ответственности СНБ останется борьба с терроризмом и экстремизмом, а также защита конституционного строя. Ряд функциональных обязанностей, на сегодня вверенных СНБ, с течением времени будут изменены и пересмотрены, отметил Пашинян. Как заверил премьер, Служба, в результате данной реформы, будет только усилена.

При этом, как указал Пашинян, есть ряд функциональных обязанностей, которые, по убеждению властей, не должны быть в зоне ответственности данной структуре. В частности, касается это разведки. По его словам, мировой опыт показывает, что разведка и контрразведка должны функционировать отдельно друг от друга. В этом контексте, правительство планирует в течение ближайших 5-ти лет создать Службу внешней разведки. Служба госохраны станет органом, подчиненным премьер-министру (сейчас она в структуре СНБ РА).

Помимо этого, в среднесрочной перспективе СНБ перестанет бороться с коррупционными преступлениями. "Создается антикоррупционный комитет, который будет осуществлять в том числе оперативную деятельность", - пояснил он. Таким образом, следственный департамент далее не будет рассматривать дела коррупционного характера, а заниматься только следствием дел, имеющим отношение к деятельности структуры.

Пашинян сообщил, что, согласно программе, пограничные войска Службы национальной безопасности РА постепенно примут охрану всей армяно-азербайджанской государственной границы от Министерства обороны РА, будут проведены необходимые реформы в пограничных войсках СНБ РА: будет увеличена численность пограничных войск, построены постоянные посты для пограничных формирований, осуществлено инженерное мебелирование госграницы и техническое оснащение пограничных частей.

Напомним, что правительство Армении сегодня, 24 августа представляет парламенту программу своей деятельности на 2021-2026гг., одобренную кабмином 18 августа. Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктур, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие. Согласно программе, основными факторами обеспечения безопасности Республики Армения являются модернизация армянской армии, армяно-российский стратегический союз, членство Армении в ОДКБ, формирование стабильной региональной среды и разблокировка региональных инфраструктур, сопредседательство МГ ОБСЕ, инициативно-эффективная внешняя политика по всем направлениям, устойчивая система органов нацбезопасности, борьба с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, диктатура закона и права, повышения устойчивости к бедствиям, а также экономическое развитие и социальная стабильность.