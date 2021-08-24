Вторник, 24 Августа 2021 11:55

АрмИнфо. В Армении делегации шести стран-участниц международного этапа конкурса <Воин мира> Армейских международных игр 2021 года провели национальную патриотическую акцию <Дом Дружбы>.

Как сообщает МО РФ, в ходе мероприятия в атриуме Военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна в г. Дилижан участники конкурса представили уникальные экспозиции и ознакомились с культурными традициями России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Греции и Катара.

<Наши мирные соревнования являются лучшим показателем доверия между странами и их вооруженными силами. Пусть и впредь воины наших армий встречаются на подобных мероприятиях, а их география максимально расширяется>, - подчеркнул глава российской делегации полковник Михаил Досугов.

Кроме того, в рамках акции <Дом Дружбы> воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения <Юнармия> из школы Минобороны России Гюмрийского гарнизона, где дислоцирована российская военная база Южного военного округа (ЮВО), провели творческий музыкально-танцевальный флешмоб. Также художественные коллективы стран-участниц и Ансамбль песни и пляски ЮВО выступили с музыкальными и танцевальными номерами для участников конкурса <Воин мира>.

Программа конкурса рассчитана на 14 дней и включает в себя военно-спортивное состязание <Атлет>, конкурсы по предметам боевой подготовки <Профессионал> и <Снайпер>, интеллектуальный тур <Эрудит> и литературно-художественный и танцевально-творческий конкурс талантов <Кавалер> (<Сударыня>).

1 сентября состоится церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса <Воин Мира>, а также гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и ансамбля песни и пляски Минобороны Армении. Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.