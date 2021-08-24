Вторник, 24 Августа 2021 11:53

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 6 559 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 537 граждан (8,2%).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, при этом выздоровело 226 человек, скончалось - 6.

По положению на 11:00 24 августа фактическое лечение получает 7 787 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 148.

С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано в общем счете 238 422 случая заражения коронавирусом (15,9%), при этом выздоровело 224 719 человек (94,2%), количество летальных исходов достигло 4 768 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 495 669 тестов на коронавирус.