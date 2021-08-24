Вторник, 24 Августа 2021 10:16

АрмИнфо.

Сегодня, 23 августа заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провёл телефонный разговор с Лордом Ахмадом Уимблдонским, Министром при Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании.

В ходе переговоров, прошедших в конструктивном ключе, стороны обсудили ситуации в Афганистане, а также противодействие общим вызовам и угрозам, политические и гуманитарные аспекты международного сотрудничества и договорились продолжить диалог в данном направлении.