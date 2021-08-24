Вторник, 24 Августа 2021 09:55

АрмИнфо. Защитник прав человека Арман Татоян обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы по поводу событий в Физгородке.

Отметим, что вот уже который день жильцы дома номер 6/1 по улице братьев Алиханян (в народе более известном, как <Физгородок> - ред.) протестуют против строительства 14-этажного здания по соседству с небольшими домами. Как рассказывают жильцы, огромное здание не только не вписывается в архитектурно- строительную композицию района, но и попросту заслонит маленькие дома. По их заверению, строительство не только незаконное, но также и захватывает часть зеленных территорий их двора. Полиция применила жесткую, несоразмерную силу против мирных протестующих. Пострадали в том числе несовершеннолетние, женщины и старики. В офиса Омбудсмена сообщается, что Защитник прав человека обобщил поступившие от жителей района озабоченности по поводу происходящих в <Физгородке> событий и результаты визитов групп быстрого реагирования в ходе акций протеста, и направил запросы в мэрию Еревана и Министерство образования, науки и культуры и спорта РА. <В письме, адресованном МОНКС, поднимались вопросы, связанные с причинами исключения спорной территории парка из списка историко-культурных ценностей. Отдельные запросы направлены в Полицию и Прокуратуру.

В письме, адресованном мэрии Еревана, поднимаются вопросы, связанные с приватизацией территории и разрешением на строительство, а в правоохранительные органы - вопрос правомерности действий полиции во время акции, а также проблемы, зарегистрированные Защитником прав человека во время акций протеста и в полицейских участках>, - говорится в сообщении.