Вторник, 24 Августа 2021 09:51

АрмИнфо. Мобильные группы патрулирования из состава российского миротворческого контингента на бронетехнике выполнили задачи контроля текущей обстановки вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Как сообщает МО РФ, патрульные группы совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях УРАЛ улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам, проезжая отдаленные районы в зоне ответственности российских миротворцев.

<Ежедневно мобильной группе патрулирования ставится задача перемещение вдоль линии разграничения с целью демонстрации присутствия российского миротворческого контингента, а также контроль соблюдения режима прекращения огня>, - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Исаков. <Во время патрулирования группа осуществляет воздушное наблюдение, опрос местных жителей с целью выявления изменений обстановки в зоне ответственности>, - пояснил он.

Российские миротворческие подразделения ежедневно выполняют задачи патрулирования по трем маршрутам Мардакертского, Мартунинского районов и в Лачинском коридоре.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.