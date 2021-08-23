Согласно сообщению Министерства обороны, в этот же день Аршак Карапетян провел ряд встреч с руководителями крупных военно-промышленных компаний РФ, обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, широкий круг вопросов армяно-российского военно-технического сотрудничества был обсужден с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевым и директором компании Рособоронэкспорт Александром Михеевым.

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