Понедельник, 23 Августа 2021 19:58

АрмИнфо. Правоохранительные органы Армении и США достигли договоренности продолжить расширять сотрудничество и еще более развивать сформировавшиеся традиции. Об этом стало известно по итогам встречи председателя Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяна с делегацией, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Армении Линн Трейси.

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета , стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся уже созданного эффективного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

В частности, Аргишти Кярамян подробно представил те сферы, в которых сотрудничество довольно эффективно развивается, подчеркнув при этом важность работ, осуществленных в рамках ряда совместных программ в сфере киберпреступления, трафикинга, контрабанды наркотиков, семейного насилия.

Председатель Комитета заверил, что международная правовая помощь по уголовным делам отныне будет носить непрерывный характер, что в дальнейшем будет способствовать повышению эффективности работы по борьбе с преступностью.

Председатель СК и Посол США подчеркнули также важность организации и проведения профессиональных курсов для следователей в рамках взаимной правовой помощи.