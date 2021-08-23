Arminfo.info




 Понедельник, 23 Августа 2021 19:32
Алина Оганесян

Кэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе

Кэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе

АрмИнфо. Член Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронесса Кэролайн Кокс выразила готовность продолжить борьбу за информирование международных структур о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе, а также содействовать в решении гуманитарных проблем.  Об этом она заявила в ходе онлайн обсуждений, которые состоялись при участии Государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна, Защитника прав человека Гегама Степаняна и министра иностранных дел Давида Бабаяна, а также представителей Благотворительной организации гуманитарной помощи (HART-Humanitarian Aid Relief Trust).

 

Как говорится в сообщении офиса Омбудсмена, представители Арцаха поблагодарили баронессу Кокс и ее команду за усилия в вопросе защиты прав народа Арцаха и выразили готовность продолжить тесное сотрудничество по различным программам.

 

Согласно источнику, в ходе обсуждений собеседники затронули гуманитарную ситуацию в Арцахе в связи с азербайджано-турецкой агрессией, гуманитарные меры, принятые правительством Арцаха и международными организациями, защиту прав народа Арцаха, а также возобновление работы по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.


Лента новостей
Министр обороны Армении провел обсуждения касаемо армяно-российского военно- технического сотрудничестваМинистр обороны Армении провел обсуждения касаемо армяно-российского военно- технического сотрудничества
Правоохранительные органы Армении и США намерены расширить сотрудничествоПравоохранительные органы Армении и США намерены расширить сотрудничество
Кэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в АрцахеКэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе
Ален Симонян: <Мы обязаны развивать культуру мышления независимого государства>Ален Симонян: <Мы обязаны развивать культуру мышления независимого государства>
Репродуктивность коронавируса в Армении достигла 1,3%Репродуктивность коронавируса в Армении достигла 1,3%
АО АО "Электрические сети Армении" предупреждает
Лидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности ОрганизацииЛидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности Организации
С 23 августа маршрут Ереван-Ерасх станет обслуживать современный электропоездС 23 августа маршрут Ереван-Ерасх станет обслуживать современный электропоезд
Еще один армянский военнослужащий пропал в условиях туманаЕще один армянский военнослужащий пропал в условиях тумана
СК Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих в СюникеСК Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих в Сюнике
Делегация во главе с замминистра обороны Армении примет участие в <АРМИЯ-2021> в МосквеДелегация во главе с замминистра обороны Армении примет участие в <АРМИЯ-2021> в Москве
Оппозиция отреагировала на решение суда о повторном аресте профессора Армена ЧарчянаОппозиция отреагировала на решение суда о повторном аресте профессора Армена Чарчяна
Пашинян поздравил сограждан с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости АрменииПашинян поздравил сограждан с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости Армении
Профессор Армен Чарчян вновь будет арестованПрофессор Армен Чарчян вновь будет арестован
ЮКЖД: На железной дороге ужесточаются правила ношения масокЮКЖД: На железной дороге ужесточаются правила ношения масок
Арман Татоян на собственном примере убедился: Присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человекаАрман Татоян на собственном примере убедился: Присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека
В Армении от коронавируса вакцинировалось 239 342 человекаВ Армении от коронавируса вакцинировалось 239 342 человека
За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человекЗа сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
Выявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритетыВыявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритеты
Посол США: Последствия войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулированПосол США: Последствия войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован
СКБ ОДКБ обсудит ситуацию в АфганистанеСКБ ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане
Министр обороны Армении в России принимает участие в <Армия 2021>Министр обороны Армении в России принимает участие в <Армия 2021>
Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем МакрономПашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
Президент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства АрменииПрезидент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Армении
Пашинян: Армении нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность за настоящее и будущее страныПашинян: Армении нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность за настоящее и будущее страны
Аргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС АрменииАргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС Армении
В Армении ежедневно регистрируют свыше 500 случаев заражения коронавирусомВ Армении ежедневно регистрируют свыше 500 случаев заражения коронавирусом
Главы МИД Армении и Грузии коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС АзербайджанаГлавы МИД Армении и Грузии коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС Азербайджана
Результаты проверок в МО: качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным требованиямРезультаты проверок в МО: качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным требованиям
В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 годаВ составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с АрмениейПосол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводыКлиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства ВеликобританииБританский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
Ардшинбанк и российский  Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефонаАрдшинбанк и российский  Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в МосквуСергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
IDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млнIDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млн
В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажкиВ Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулированиеГлавы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистовМинобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
Шармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулированШармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулирован
Прогноз: Размещение российских пограничников на участках границы Армения- Азербайджан кого-то отрезвитПрогноз: Размещение российских пограничников на участках границы Армения- Азербайджан кого-то отрезвит
Российские миротворцы приступили к очистке 20 га территории села Колхозашен в Нагорном КарабахеРоссийские миротворцы приступили к очистке 20 га территории села Колхозашен в Нагорном Карабахе
Политолог: Агрессивность и максимализм Баку превратились в проблему международного сообществаПолитолог: Агрессивность и максимализм Баку превратились в проблему международного сообщества
Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Владимиру ЗеленскомуВладимир Карапетян вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому
В Посольстве России в Армении откроется избирательный участок для выборов депутатов в ГосдумуВ Посольстве России в Армении откроется избирательный участок для выборов депутатов в Госдуму
Прогноз: С учетом большей ненависти к Западу, Россия сдаст Южный Кавказ ТурцииПрогноз: С учетом большей ненависти к Западу, Россия сдаст Южный Кавказ Турции
Политолог: Ошибочные представления армян о политических и геополитических реалиях нуждаются в переосмысленииПолитолог: Ошибочные представления армян о политических и геополитических реалиях нуждаются в переосмыслении
Путин проинформировал Макрона о ходе реализации договоренностей по Нагорному КарабахуПутин проинформировал Макрона о ходе реализации договоренностей по Нагорному Карабаху
Мхитарян помирился с Моуриньо и готов забивать в Серии АМхитарян помирился с Моуриньо и готов забивать в Серии А
Артур Ованнисян будет выполнять обязанности медиа ответственного правящей фракции Артур Ованнисян будет выполнять обязанности медиа ответственного правящей фракции "Гражданский договор"
В Москве ответили на недовольство Алиева по поводу поставок вооружения ЕревануВ Москве ответили на недовольство Алиева по поводу поставок вооружения Еревану
Захарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и БакуЗахарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и Баку
В Армении в рамках АрМИ-2021 пройдет конкурсе <Воин мира>В Армении в рамках АрМИ-2021 пройдет конкурсе <Воин мира>
Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров Лаврова в БудапештеСитуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров Лаврова в Будапеште
Омбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащихОмбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих
Министерство иностранных дел Туркменистана информирует Министерство иностранных дел Туркменистана информирует
Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничестваПремьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе
Читать больше



Эксперты
Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагамПолитик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на ЗападПрогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с СаргсяномПолитик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов АрменииДипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координатПрогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности