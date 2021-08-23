Понедельник, 23 Августа 2021 19:32

АрмИнфо. Член Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронесса Кэролайн Кокс выразила готовность продолжить борьбу за информирование международных структур о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе, а также содействовать в решении гуманитарных проблем. Об этом она заявила в ходе онлайн обсуждений, которые состоялись при участии Государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна, Защитника прав человека Гегама Степаняна и министра иностранных дел Давида Бабаяна, а также представителей Благотворительной организации гуманитарной помощи (HART-Humanitarian Aid Relief Trust).

Как говорится в сообщении офиса Омбудсмена, представители Арцаха поблагодарили баронессу Кокс и ее команду за усилия в вопросе защиты прав народа Арцаха и выразили готовность продолжить тесное сотрудничество по различным программам.

Согласно источнику, в ходе обсуждений собеседники затронули гуманитарную ситуацию в Арцахе в связи с азербайджано-турецкой агрессией, гуманитарные меры, принятые правительством Арцаха и международными организациями, защиту прав народа Арцаха, а также возобновление работы по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.