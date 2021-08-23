Понедельник, 23 Августа 2021 19:10

АрмИнфо. Принятая 23 августа 1990 года Декларация о независимости Армении стала краеугольным камнем независимой государственности. Об этом в поздравительном обращении заявил спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян по случаю 31-й годовщины принятия Декларации независимости Армении.

<Ровно через год после этого исторического события армянский народ осуществит свою давнюю мечту - иметь независимое и суверенное государство. С этого шага начался новый этап нашей истории. Сегодня мы имеем возможность открыть окно коммуникации с цивилизованным миром, и обязаны развивать культуру мышления независимого государства. Преклоняемся перед людьми, которые боролись за провозглашение независимости во все времена. Мира и славы Республике Армения>, - говорится в послании главы НС РА.