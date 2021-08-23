Понедельник, 23 Августа 2021 17:53

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 6 на улице Глинки, жилой дом 48 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41 на 3-ей улице, 1-9 на 4-ой улице, 26, 28 на 6-ой улице, 2-18 на 8-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-12 на 10-ой улице, 6-27 на 11-ой улице, 1-12 на 12-ой улице, 2-20 на 13-ой улице, 1-9 на 14-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-6 на 16-ой улице, 1-17 на 17-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице Нубарашена, жилые дома 2, 3, 4 на 12-ой улице и жилой дом 1 на 9-ой улице Нубарашена; здание административного округа Нубарашен, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома конца улицы Нубарашена 9, жилые дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9-16, 19, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена, земельные участки на улице Нубарашен, собственные дома в кварталах Нубарашен “Б, Г” и “Д”, школа № 175;

11:00-15:00 собственные дома 40-44 на улице Сасунци Давида, собственные дома 25-81 на 1-ой улице Вормнадирнера;

11:00-17:00 собственные дома на 7-ой улице и на 1-ом переулке 7-ой улицы, собственные дома на 1-ом переулке 17-ой улицы Норка, улица Давида Бека и прилегающие собственные дома, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Овсепяна, собственные дома на 5-ой улице Норка, школа N61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улицах Авана 3, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Национальный центр онкологии имени В. А. Фанарджяна МЗ РА, собственные дома на улицах Гапанцяна и Шрджанцик Тоннель, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, на 1-ом переулке 2-ой улицы, на 2-ом тупике 6-ой улицы; жилые дома 34а, 36/1 на улице Багратуняца, 21, 38а на 4-ом переулке пр. Багратуняца, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7 на улице Е.Тадвосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18А, 18Б, 18В, 20 на улице Сисакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ервандашат, Багаран, Норакерт, Айгек и Баграмян;

в Араратской области:

10:00-13:00 села Сисаван и Ванашен;

10:30-14:30 частично улицы Мравяна, Спандаряна, Абовяна, А.Хачатряна, Исаакяна, жилые дома 22, 24 на улице Огостоси 23 в городе Арташат; частично село Мхчян;

10:00-16:00 частично село Бардзрашен;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

14:00-16:00 частично село Аралез;

в Котайкской области:

10 ։ 00-16 ։ 00 села Меградзор, Агавнадзор, Какавадзор, Анкаван, Мармарик, Пюник, Артавазд, Дзорак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), асфальтобетоннный завод, ООО "Грин Фармер", ООО "Ай воски аршавахумб”;

11 ։ 00-17 ։ 00 квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Балаовит, Гарни;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00–15 ։ 00 частично община Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюник ской области:

10:00-12:00 село Тандзатап;

12:30-15:00 село Татев;

15:30-17:30 село Сваранц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.