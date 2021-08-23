Понедельник, 23 Августа 2021 16:08

АрмИнфо. Еще одни военнослужащий вооруженных сил Армении пропал в условиях плохой видимости.

Так, согласно Минобороны Армении, 22 августа около 21:00 старший лейтенант, военнослужащий N-ой воинской части ВС Министерства обороны РА Артур Борисович Давидян без разрешения своего вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации, после чего, через некоторое время связь с ним была утеряна.

По предварительным данным, Давидян в условиях плохой видимости заблудился на местности и оказался на азербайджанской стороне. Незамедлительно стартовали поисково-спасательные работы, при посредничестве российской стороны предпринимаются шаги для подтверждения информации о том, что военнослужащий находится у азербайджанской стороны.

Отметим, что на рассвете 14 июля в условиях тумана, была потеряна связь с Арамаисом Торозяном и Артуром Налбандяном, военнослужащими N-ой воинской части ВС Армении, дислоцированной в юго-восточном направлении. Информации о них нет до сих пор.