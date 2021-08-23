Понедельник, 23 Августа 2021 16:00

АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих срочной службы на опорном пункте в Сюникской области.

Так, согласно СК РА, в ходе следствия в рамках дела о гибели троих военнослужащих, выяснилось, что к инциденту причастен еще одни военнослужащий-срочник - старший по боевому посту. В рамках уголовного дела, он задержан по подозрению в подстрекательстве к убийству и в насильственных сексуальных действиях в отношении сослуживца.

Сегодня СК РА также сообщило об аресте ранее задержанного по подозрению в убийстве троих военнослужащих. Военнослужащему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Армении. Напомним, что 19 августа на боевой позиции N-ой войсковой части Вооруженных сил Армении, расположенной в юго-восточном направлении республики, были обнаружены тела Мурада Ашотовича Мурадяна, 2002 г.р., Левона Рафаэловича Арутюняна 2002 г.р. и Гора Артаковича Саакяна, 2002 г.р., с огнестрельными ранениями.