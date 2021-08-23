Понедельник, 23 Августа 2021 14:55

АрмИнфо. Блок "Армения" выступил с заявление в связи с судебным решением об аресте депутата Национального собрания, директора Медцентра <Измирлян>, профессора Армена Чарчяна.

Так, в заявлении, в частности, говорится: <Судья Апелляционного уголовного суда Рубик Мхитарян, следуя прямому политическому указанию Никола Пашиняна, принял решение о задержании члена фракции <Армения> Национального собрания, профессора Армена Чарчяна, который уже месяц находится на свободе и всегда ведет себя надлежащим образом. Задержание как единственная мера пресечения в политических делах - это твердый почерк этого правительства, нарушающий конституционные и правовые принципы права человека на свободу. Вышеуказанное обусловлено с крайними опасениями одного человека.

В день провозглашения декларации независимости, власти, борющиеся против нашей независимости, решили взять в заложники трех депутатов фракции <Армения>. С учетом вышесказанного, наше общество еще раз убедилось в ложной повестке общественной солидарности, объявленной властями. Мы не считаем случайным, что это позорное решение было принято на фоне напряженной приграничной ситуации и перед презентацией программы правительства. Наш ответ на эти нарушения будет адекватным>.

На ситуацию отреагировала и депутат от фракции <Честь имею> Тагуи Товмасян, которая на встрече с первым Омбудсменом РА заметила, что для ареста депутата Армена Чарчяна генеральный прокурор был обязан явиться в НС и получить его согласие.

<Перед заседанием мне позвонила коллега Элинар Варданян и сообщила, что Армена Чарчяна арестовали. То есть без согласия Национального Собрания, без преодоления депутатской неприкосновенности. Это за гранью воображения. Парламент должен обсудить подобные методы, достойные самого серьезного осуждения. Для ареста депутата генеральный прокурор должен явиться в НС и получить его согласие. А также выслушать того, в отношении кого избирается мера пресечения в виде ареста. Должна констатировать, что в том же положении двое наших других коллег - Мхитар Закарян и Артур Саркисян>, - заявила Товмасян.

Ранее, апелляционный уголовный суд отменил решение суда первой инстанции и принял решение об аресте депутат от блока <Армения>, бывшего директора МЦ <Измирлян> Армена Чарчяна.

Напомним, что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье

154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Он был отпущен на свободу под залог 21 июля. Оппозиция считает сфабрикованным и политизированным уголовное дело в отношении известного доктора.