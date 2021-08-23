Понедельник, 23 Августа 2021 14:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 августа направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины принятия Декларации независимости Армении.

"Сегодня исполняется 31-я годовщина принятия Декларации независимости Армении. Этот исторический для нашего государства и народа документ, принятый Верховным Советом, положил начало процессу становления независимого государства. Этот документ был основан на непоколебимой воле армянского народа к созданию независимого государства.

За последние три десятилетия мы прошли через множество испытаний, успехов, трудностей и неудач. И вано подчеркнуть, что наша воля к созданию сильного, суверенного государства непоколебима; эта воля должна выражаться в нашей повседневной работе по созданию и укреплению государства и государственных институтов.

Мы являемся представителем поколения, принявшего Декларацию независимости - это историческая миссия для нас - преодолевать вызовы, укреплять основы нашей государственности, повышать ее международный престиж, повышать инвестиционную привлекательность, укреплять непоколебимую гражданскую ответственность и доверие в отношении государства. Эта миссия возлагает на каждого из нас особую ответственность.

Поздравляем всех нас с 31-й годовщиной провозглашения независимости Армении", - говорится в послании.