Отметим, что 21 июля Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение удовлетворить ходатайство защитников об освобождении Армена Чарчяна под залог, размер которого составил 15 млн драмов. Напомним, что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье 154.2 Уголовного кодекса РА дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Стоит заметить, что Армен Чарчян является депутатом Национального собрания РА 8-ого созыва, и в соответствии с законом пользуется депутатской неприкосновенностью. Для заключения последнего под стражу Национальное Собрание Армении должно дать соответствующее разрешение. Меж тем, как известно, такого разрешения армянский парламент не давал.

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