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АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Рубена Мхитаряна принял решение удовлетворить жалобу Генпрокуратуры и снова арестовать члена блока <Айастан>, бывшего директора Медицинского центра <Измирлян> Армена Чарчяна.
Отметим, что 21 июля Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение удовлетворить ходатайство защитников об освобождении Армена Чарчяна под залог, размер которого составил 15 млн драмов. Напомним, что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье 154.2 Уголовного кодекса РА дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Стоит заметить, что Армен Чарчян является депутатом Национального собрания РА 8-ого созыва, и в соответствии с законом пользуется депутатской неприкосновенностью. Для заключения последнего под стражу Национальное Собрание Армении должно дать соответствующее разрешение. Меж тем, как известно, такого разрешения армянский парламент не давал.
|Лидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности Организации
|С 23 августа маршрут Ереван-Ерасх станет обслуживать современный электропоезд
|Еще один армянский военнослужащий пропал в условиях тумана
|СК Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих в Сюнике
|Делегация во главе с замминистра обороны Армении примет участие в <АРМИЯ-2021> в Москве
|Оппозиция отреагировала на решение суда о повторном аресте профессора Армена Чарчяна
|Пашинян поздравил сограждан с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости Армении
|Профессор Армен Чарчян вновь будет арестован
|ЮКЖД: На железной дороге ужесточаются правила ношения масок
|Арман Татоян на собственном примере убедился: Присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека
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|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
|Выявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритеты
|Посол США: Последствия войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован
|СКБ ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане
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|Президент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Армении
|Пашинян: Армении нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность за настоящее и будущее страны
|Аргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС Армении
|В Армении ежедневно регистрируют свыше 500 случаев заражения коронавирусом
|Главы МИД Армении и Грузии коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС Азербайджана
|Результаты проверок в МО: качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным требованиям
|В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
|IDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
|Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
|Шармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулирован
|Прогноз: Размещение российских пограничников на участках границы Армения- Азербайджан кого-то отрезвит
|Российские миротворцы приступили к очистке 20 га территории села Колхозашен в Нагорном Карабахе
|Политолог: Агрессивность и максимализм Баку превратились в проблему международного сообщества
|Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому
|В Посольстве России в Армении откроется избирательный участок для выборов депутатов в Госдуму
|Прогноз: С учетом большей ненависти к Западу, Россия сдаст Южный Кавказ Турции
|Политолог: Ошибочные представления армян о политических и геополитических реалиях нуждаются в переосмыслении
|Путин проинформировал Макрона о ходе реализации договоренностей по Нагорному Карабаху
|Мхитарян помирился с Моуриньо и готов забивать в Серии А
|Артур Ованнисян будет выполнять обязанности медиа ответственного правящей фракции "Гражданский договор"
|В Москве ответили на недовольство Алиева по поводу поставок вооружения Еревану
|Захарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и Баку
|В Армении в рамках АрМИ-2021 пройдет конкурсе <Воин мира>
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров Лаврова в Будапеште
|Омбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих
|Министерство иностранных дел Туркменистана информирует
|Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
|<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе
|Родственники без вести пропавших военнослужащих в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием СНБ Армении
|В Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащих
|Новое назначение в аппарате премьер-министра Армении
|В Армении ускорились темпы распространения коронавируса: за сутки зарегистрировано 559 новых случаев
|Эдуард Петросян назначен руководителем Единой социальной службы
|Армен Григорян вернулся на прежнюю должность секретаря Совбеза Армении
|Читать больше
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