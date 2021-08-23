Понедельник, 23 Августа 2021 13:31

АрмИнфо. Южно-Кавказская железная дорога информирует о том, что для обеспечения безопасности здоровья пассажиров и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на вокзалах, в международных поездах и пригородных электропоездах вновь ужесточаются ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ЮКЖД.

В частности, вход на территорию железнодорожных вокзалов и посадка в вагоны разрешаются только для пассажиров в защитных масках. Компания надеется на понимание пассажиров и их ответственность в вопросе соблюдения антиковидных мер.

С самого начала распространения в Армении заболеваемости железная дорога предпринимает необходимые для профилактики и предупреждения распространения коронавируса меры.

В настоящее время компания активно призывает своих сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19. Почти весь персонал компании, работающий с гражданами, прошел вакцинацию.

Вокзальные помещения проветриваются и дезинфицируются специальными средствами. После завершения каждого рейса проветриваются и дезинфицируются все вагоны поездов, дезинфекция в вагонах и на вокзалах осуществляется также по окончании дня.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.