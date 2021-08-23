Понедельник, 23 Августа 2021 12:32

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян на собственном примере убедился, что присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека.

В заявлении офиса Омбудсмена Армении, в частности, говорится: "На прошлой неделе мы сами убедились, что присутствие Азербайджанских военнослужащих на дорогах между общинами Сюникской области РА прежде всего является нарушением права на жизнь и права на свободное передвижение людей. В частности, на обратном пути из общин Капан, Тег, Сюникских сел мы остановились на 1-2 минуты недалеко от дислокации Азербайджанских военнослужащих (Межгосударственная дорога M2). Мы пытались понять, что будет, если по какой-то объективной причине, например, здесь остановится гражданская машина из-за неисправности или ухудшения самочувствия пассажиров. Мы сами, конечно, ехали на гражданских машинах. На этом фото участок дороги между селами Шурнух (Горис) и Давид Бек (Капан), который показывает одно из мест расположения Азербайджанских военных.

Как только мы встали, Азербайджанский военнослужащий заметил нас, потом тут же из своего домика взял оружие и направил его в нашу сторону. В другом месте мы встали на 1-2 минуты. Здесь Азербайджанские вооруженные служащие начали беспокойные движения и в бинокль наблюдали за нами, а потом начали свистеть и кричать.

На собственном опыте убедились, что само присутствие Азербайджанских военнослужащих на дорогах между общинами Сюника является нарушением права на жизни, права на свободное передвижение и других жизненно важных прав гражданского населения РА. Эти обоснования вместе с соответствующими доказательствами, будут включены в концепцию зоны безопасности и будут отправлены в соответствующие международные органы.

На фотографии через Google Earth показано местоположение Азербайджанских военных между нашими двумя селами".