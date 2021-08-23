Понедельник, 23 Августа 2021 11:45

АрмИнфо. По положению на 22 августа в Армении от коронавируса вакцинировалось 239 342 человека. Как говорится на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбук, из общего числа вакцинированных граждан, первый компонент вакцины получили 153 888 граждан, и соответственно второй - 85 454.

Минздрав напоминает, что сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений препараты российского производства (Спутник V), британо­шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) Вакцинироваться в Армении могут и иностранные граждане. Вакцинация производится (бесплатно) ежедневно в организациях первичной охраны здоровья, а в выходные дни установлен специальный рабочий график - с 10:00 до 16:00 .

Напомним, что ранее глава Минздрава РА Анаит Аванесян сообщала, что к концу 2021 года предусмотрено вакцинировать 20% населения Армении. Отметим, что по положению на 11:00 23 августа в общей сложности, в Республике было выявлено 237 885 случаев заражения коронавирусом (15,9%), выздоровело 224 493 человека (94,3%), скончалось - 4 762 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 489 110 тестов на коронавирус.