Понедельник, 23 Августа 2021 11:34

АрмИнфо. Правительство Армении в воскресенье - 22 августа, внесло изменения в программу своей деятельности на 2021-2026гг., одобренную им же 18 августа, в подпункт, касающийся сферы обороны и модернизации ВС РА. Проект одобрен в формате "письменного голосования".

Так, решением правительства, четвертый абзац данного подпункта, изложен в следующей - новой редакции: "Стратегия реформирования вооруженных сил в значительной степени основана на анализе уроков, извлеченных из 44-дневной войны, и обстановки в области безопасности, сформированной после 9 ноября. В этом контексте правительство придает важность выявлению всех обстоятельств 44-дневной войны в 2020 году и предпримет активные шаги для проведения всестороннего и тщательного расследования (последнее предложение отсутствовало в первоначальном варианте программы-ред.).

Правительство определит основные направления, проблемы долгосрочного планирования и ресурсы, на которых будет основано развитие оборонного сектора Республики Армения, и инструментарий ведения войны пятого поколения".

Кабинет министров Армении 18 августа одобрил программу правительства на 2021-2026 гг. Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктур, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие. По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, основной политический посыл новоформированного правительства зафиксирован в предисловии к программе, согласно которому, программа правительства Республики Армения основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 20 июня 2021 года, обязательствах, взятых перед гражданами Армении во время предвыборной кампании, и данных ими в ходе кампании обещаниях, а также Стратегии преобразования Армении до 2050 года. Премьер-министр пояснил, что согласно программе, основными факторами обеспечения безопасности Республики Армения являются модернизация армянской армии, армяно-российский стратегический союз, членство Армении в ОДКБ, формирование стабильной региональной среды и разблокировка региональных инфраструктур, сопредседательство МГ ОБСЕ, инициативно-эффективная внешняя политика по всем направлениям, устойчивая система органов нацбезопасности, борьба с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, диктатура закона и права, повышения устойчивости к бедствиям, а также экономическое развитие и социальная стабильность. Программа будет представлена парламенту 24 августа.