Понедельник, 23 Августа 2021 10:49

АрмИнфо. Последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован, так как не определён Арцаха.

Подобного мнения придерживается посол США в Армении Линн Трейси. <Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач, - сказала Трейси в бседе с журналистами в Сюникской области. Касаясь вопросов, связанных с безопасностью и пограничными инцидентами, Трейси упомянула, что она высказала свое мнение по ним, и несколько позиций были озвучены Госдепартаментом США. <Вы очень хорошо знаете, что в июле я посетила один из приграничных районов Гегаркуникской области, где были зарегистрированы инциденты. Я хочу прояснить, что мы призываем к деэскалации ситуации, чтобы как можно скорее положить конец насилию>, - сказала Линн Трейси, передает <Арменпресс>.

Посол подчеркнула, что решение этих проблем чрезвычайно важно, тем более, что мирное население находится в эпицентре конфликта, его безопасность находится под угрозой, поэтому с учетом всего этого решение этих вопросов становится актуальным.