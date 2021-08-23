Понедельник, 23 Августа 2021 10:26

АрмИнфо. Сегодня в режиме видеоконференции пройдет внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, сессия пройдет под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Ранее, Генсек ОДКБ Станислав Зась выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. <Стремительное наступление движения <Талибан>, переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность.

В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств- членов ОДКБ. Приоритет в деятельности Организации при этом по-прежнему отдается политико- дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами>, - отметил он.