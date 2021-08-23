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|Выявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритеты
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|Президент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Армении
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|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
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|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
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|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
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|Захарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и Баку
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|Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
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АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян в Москве с рабочим визитом находится в Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, он отбыл в Москву 22 августа для участия в торжественных церемониях открытия военно-промышленной выставки <Армия 2021> и Армейских международных игр.
Армейские международные игры-2021 стартовали 22 августа и продлятся до 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.
Накануне, в Армении стартовал один из конкурсов в рамках АрМИ-2021 <Воин Мира>.
|Лидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности Организации
|С 23 августа маршрут Ереван-Ерасх станет обслуживать современный электропоезд
|Еще один армянский военнослужащий пропал в условиях тумана
|СК Армении сообщает новые детали убийства трех военнослужащих в Сюнике
|Делегация во главе с замминистра обороны Армении примет участие в <АРМИЯ-2021> в Москве
|Оппозиция отреагировала на решение суда о повторном аресте профессора Армена Чарчяна
|Пашинян поздравил сограждан с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости Армении
|Профессор Армен Чарчян вновь будет арестован
|ЮКЖД: На железной дороге ужесточаются правила ношения масок
|Арман Татоян на собственном примере убедился: Присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека
|В Армении от коронавируса вакцинировалось 239 342 человека
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 10 человек
|Выявление всех обстоятельств 44-дневной войны – Правительство корректирует свои приоритеты
|Посол США: Последствия войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован
|СКБ ОДКБ обсудит ситуацию в Афганистане
|Министр обороны Армении в России принимает участие в <Армия 2021>
|Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Президент Арцаха встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Армении
|Пашинян: Армении нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя политическую ответственность за настоящее и будущее страны
|Аргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС Армении
|В Армении ежедневно регистрируют свыше 500 случаев заражения коронавирусом
|Главы МИД Армении и Грузии коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС Азербайджана
|Результаты проверок в МО: качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным требованиям
|В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
|IDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
|Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
|Шармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулирован
|Прогноз: Размещение российских пограничников на участках границы Армения- Азербайджан кого-то отрезвит
|Российские миротворцы приступили к очистке 20 га территории села Колхозашен в Нагорном Карабахе
|Политолог: Агрессивность и максимализм Баку превратились в проблему международного сообщества
|Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому
|В Посольстве России в Армении откроется избирательный участок для выборов депутатов в Госдуму
|Прогноз: С учетом большей ненависти к Западу, Россия сдаст Южный Кавказ Турции
|Политолог: Ошибочные представления армян о политических и геополитических реалиях нуждаются в переосмыслении
|Путин проинформировал Макрона о ходе реализации договоренностей по Нагорному Карабаху
|Мхитарян помирился с Моуриньо и готов забивать в Серии А
|Артур Ованнисян будет выполнять обязанности медиа ответственного правящей фракции "Гражданский договор"
|В Москве ответили на недовольство Алиева по поводу поставок вооружения Еревану
|Захарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и Баку
|В Армении в рамках АрМИ-2021 пройдет конкурсе <Воин мира>
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров Лаврова в Будапеште
|Омбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих
|Министерство иностранных дел Туркменистана информирует
|Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
|<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе
|Родственники без вести пропавших военнослужащих в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием СНБ Армении
|В Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащих
|Новое назначение в аппарате премьер-министра Армении
|В Армении ускорились темпы распространения коронавируса: за сутки зарегистрировано 559 новых случаев
|Эдуард Петросян назначен руководителем Единой социальной службы
|Армен Григорян вернулся на прежнюю должность секретаря Совбеза Армении
|Читать больше
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