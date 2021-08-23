Понедельник, 23 Августа 2021 10:21

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян в Москве с рабочим визитом находится в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, он отбыл в Москву 22 августа для участия в торжественных церемониях открытия военно-промышленной выставки <Армия 2021> и Армейских международных игр.

Армейские международные игры-2021 стартовали 22 августа и продлятся до 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.

Накануне, в Армении стартовал один из конкурсов в рамках АрМИ-2021 <Воин Мира>.