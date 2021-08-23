Понедельник, 23 Августа 2021 10:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служб премьер-министра, собеседники обсудили ситуацию и последние развития в регионе. Главы двух государств подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы для всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил усилия президента Макрона по установлению прочного мира и стабильности в регионе.

Стороны также коснулись динамики двусторонних отношений между Арменией и Францией и перспектив углубления сотрудничества в ряде сфер.